Перевод с английского на русский язык Yesterday my grandma cieaned the house,washed the dishes, fnd cooked tasty cookies. учебник 3 класса 1 часть
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Перевод с английского на русский язык Yesterday my grandma cieaned the house,washed the dishes, fnd cooked tasty cookies. учебник 3 класса 1 часть
Ответ(ы):
Гость:
Вчера моя бабушка убрала дом, помыла посуду и испекла вкусные печенья.
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