Перевод слов оқушыларды түгендеу тазалығын сақтау гүлдерге су қою көмекьтесу екеуі де сабақты өте жақсы окиды белсене араласады бұрын келді жауапты ііс парталарды реттiп койды шан сYрттi гYлдердi суарды Айнадай кылып...
Қазақ тiлi
Перевод слов оқушыларды түгендеу тазалығын сақтау гүлдерге су қою көмекьтесу екеуі де сабақты өте жақсы окиды белсене араласады бұрын келді жауапты ііс парталарды реттiп койды шан сYрттi гYлдердi суарды Айнадай кылып СYртiп Койды Тиянакты арындады
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сохранит чистоту поливать цветы помочь оба учатся на отлично . пришел раньше. ответственно дело . поставил парты по рядам.вытерь пыль. полил цветы.вытерь как зеркало.выполнил аккуратно.
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