Перевод,Тайни во вторник слушает музыку,в среду пишет сказки,в четверг рисует сме??ные рисунки,в пятницу читает сказки,в субботу играет в компьютерные игры,в воскресенье смотрит телевизор Не копировать
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Перевод,Тайни во вторник слушает музыку,в среду пишет сказки,в четверг рисует сме??ные рисунки,в пятницу читает сказки,в субботу играет в компьютерные игры,в воскресенье смотрит телевизор Не копировать
Ответ(ы):
Гость:
On Tuesday Tiny listens to music, on Wednesday he writes fairy tales, on Thursday he draws funny pictures, on Friday he reads fairy tales, on Saturday he plays computer games, on Sunday he watches TV.
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