Перевод,Тайни во вторник слушает музыку,в среду пишет сказки,в четверг рисует сме??ные рисунки,в пятницу читает сказки,в субботу играет в компьютерные игры,в воскресенье смотрит телевизор Не копировать

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Перевод,Тайни во вторник слушает музыку,в среду пишет сказки,в четверг рисует сме??ные рисунки,в пятницу читает сказки,в субботу играет в компьютерные игры,в воскресенье смотрит телевизор Не копировать

Автор: Гость