перевод текста eating the british way 6 класс spotlight

Британцы имеют "сладкие зубы". Это означает, что они любят кушать сладкие "вещи", такие как пудинг и печеньи, варенье и булочки, торты и роллы.Для Британцев любое время это "кушанье сладкого": чай во время перерыва на работе, или перерыв в школе, смотря телевизор дома, и "специальные" дни такие как Мамин День (8 Марта) и День Валентина (День Влюбленных) они кушают еще больше сладкого