Перевод времени из минут и секунд в секунды. Написать программу, которая запрашивает у пользователя время в виде «минуты – секунды», после чего вычисляет полное число секунд в о введенном значении и выводит результат вычисления на экран. При составлении программы учесть, что число минут во вводимом значении – неотрицательно. Учесть ситуацию с переполнением. Примечание: Предполагается использование в задании вещественных чисел. Программа должна выявлять и корректно реагировать на другие исключительные ситуации (например, деление на ноль и ситуацию переполнения).