Переводите на английский язык: 1)самое красивое платье 2)самый большой зонт 3)самые длинные брюки 4)самая маленькая футболка 5)самый хороший костюм 6)самые грязные кроссовки 7)самый толстый свитер
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Переводите на английский язык: 1)самое красивое платье 2)самый большой зонт 3)самые длинные брюки 4)самая маленькая футболка 5)самый хороший костюм 6)самые грязные кроссовки 7)самый толстый свитер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) most beautiful dress 2) is the largest umbrella 3) the longest pants 4) the smallest t-shirt 5) best costume 6) most dirty sneakers 7) the thick sweater
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