Переводите на английский язык: 1)самое красивое платье 2)самый большой зонт 3)самые длинные брюки 4)самая маленькая футболка 5)самый хороший костюм 6)самые грязные кроссовки 7)самый толстый свитер

Английский язык
Переводите на английский язык: 1)самое красивое платье 2)самый большой зонт 3)самые длинные брюки 4)самая маленькая футболка 5)самый хороший костюм 6)самые грязные кроссовки 7)самый толстый свитер
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) most beautiful dress 2) is the largest umbrella 3) the longest pants 4) the smallest t-shirt 5) best costume 6) most dirty sneakers 7) the thick sweater
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Найди Слова связанные с почтой Запиши их
Ответить
Русский язык
Его губы,язык,нёбо покрыты толстой кожей,поэтому он не чувствует уколов.найти имя прилагательное
Ответить
История
Справедлива ли оценка Петра 1 как терана и деспота
Ответить
Математика
90,4+65,4-90,8 решите
Ответить
Математика
Вычислить и представить результат в виде смешанной дроби 15/16 от 7 4/5
Ответить