Переводите на казахский!! помогите пожалуйста. " Три выполнений домашних заданиях часто использую. Я знаю много сайтов, где можно найти нужные, полезные сведения. Я пользуюсь сайтам на казахском, на русском и на английском."
Қазақ тiлi
Переводите на казахский!! помогите пожалуйста. " Три выполнений домашних заданиях часто использую. Я знаю много сайтов, где можно найти нужные, полезные сведения. Я пользуюсь сайтам на казахском, на русском и на английском."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Үш тілді бірдей үй тапсырмасында қолданамын.Мен пайдалы мәліметтерді қай сайттардан табу керек екендігін білемін. Мен сол сайттарды қазақ,орыс және ағылшын тілдерінде қолданамын
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