Переводите на казахский!! помогите пожалуйста. " Три выполнений домашних заданиях часто использую. Я знаю много сайтов, где можно найти нужные, полезные сведения. Я пользуюсь сайтам на казахском, на русском и на английском."

Қазақ тiлi

Переводите на казахский!! помогите пожалуйста. " Три выполнений домашних заданиях часто использую. Я знаю много сайтов, где можно найти нужные, полезные сведения. Я пользуюсь сайтам на казахском, на русском и на английском."

Автор: Гость