Перевооод 1. Франция расположена в Западной Европе. 2. Ее площадь – 500 тыс. кв.км. 3. Франция насчитывает 66 млн. жителей. 4. Граница, которая отделяет Францию от сосед них стран (Бельгии, Люксембурга, Германии, Ш...

Перевооод 1. Франция расположена в Западной Европе. 2. Ее площадь – 500 тыс. кв.км. 3. Франция насчитывает 66 млн. жителей. 4. Граница, которая отделяет Францию от сосед них стран (Бельгии, Люксембурга, Германии, Швейцарии, Италии и Испании) – это почти всегда горный массив: Вогезы, Юра, Альпы, Пиренеи. 5. Реки Франции берут начало в горах. Сена впадает в Ла-Манш, Луара и Гаронна в Атлантический океан, Рона в Средиземное море. 6. Во Франции климат умеренный, то есть ни холодный и не жаркий. Зимой средняя температура колеблется от 0 до 8 градусов тепла, летом – от 16 до 24 градусов. 7. Французская экономика включает все основные отрасли : промышленность, сельское хозяйство, рыболовство. 8. Крупные французские города расположены на реках, на побережье или в горных долинах.