Перичисли известный тебе обряды , поверья, связанные с рождественской ночью

Перичисли известный тебе обряды , поверья, связанные с рождественской ночью

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Рождественские гадания, украшение ели, православный пост.
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