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Перичисли известный тебе обряды , поверья, связанные с рождественской ночью
Перичисли известный тебе обряды , поверья, связанные с рождественской ночью
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Рождественские гадания, украшение ели, православный пост.
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