Периметр квадрата 12 см из двух таких квадратов сложили прямоугольник найдите периметр этого прямоугольника. периметр квадрата в см из трёх таких квадратов сложили прямоугол ьник найди периметр этого прямоугольника ...
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Периметр квадрата 12 см из двух таких квадратов сложили прямоугольник найдите периметр этого прямоугольника. периметр квадрата в см из трёх таких квадратов сложили прямоугол ьник найди периметр этого прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
огромное
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