Периметр квадрата 64 см. Найди длину прямоугольника Ширина которого равна 4 см, а площадь в 2 раза меньше ,чем площадь квадрата
Математика
Периметр квадрата 64 см. Найди длину прямоугольника Ширина которого равна 4 см, а площадь в 2 раза меньше ,чем площадь квадрата
Ответ(ы):
Гость:
1) 64:4=16(см) сторона квадрата 2) 16*16=256(см) площадь квадрата 3)256:3=128(см) площадь прямоугольника 4)128:4=32(см) длина прямоугольника
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