Периметр квадрата 64 см. Найди длину прямоугольника Ширина которого равна 4 см, а площадь в 2 раза меньше ,чем площадь квадрата

Математика

Периметр квадрата 64 см. Найди длину прямоугольника Ширина которого равна 4 см, а площадь в 2 раза меньше ,чем площадь квадрата

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