Периметр квадрата равен 48 дм во сколько раз уменьшится пеиметр если длину каждой ??тороны квадрата уменьшить вдвое. в 6 раз

Математика
Периметр квадрата равен 48 дм во сколько раз уменьшится пеиметр если длину каждой ??тороны квадрата уменьшить вдвое. в 6 раз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Р=48, то а=48:4=12 см 1)если уменьшить вдвое а:2= 12:2=6 см то Р=6·4=24 см, периметр уменьшился в два раза. 2) а:6= 12:6=2 см Р=4·2=8 см перметр уменьшился в 6 раз.
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