Периметр многоугольника равен 76 см. Его разбили диагонали D на два многоугольника с периметрами 67 см и 49см. Длина диагонали D?

Алгебра
Периметр многоугольника равен 76 см. Его разбили диагонали D на два многоугольника с периметрами 67 см и 49см. Длина диагонали D?
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