Периметр одной грани куба равен 64 мм. Вычисли общую площадь всех граней куба.Ребят помогите пожалуйста. Я пропустила тему. Я вроде решила но не знаю правильно ли. Помогите!
Периметр одной грани куба равен 64 мм. Вычисли общую площадь всех граней куба.Ребят помогите пожалуйста. Я пропустила тему. Я вроде решила но не знаю правильно ли. Помогите!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 64 : 4 = 16 (мм_ - длина ребра 2) 16 * 16 = 256(кв.мм) - площадь одной грани 3) 256 * 6 =1536 (кв. мм) Ответ: 1536 кв.мм - площадь всех граней куба.