Периметр прямоугольника 200 м кв.Длина больше ширины на 20 м.Найдите площадь.

Математика
Периметр прямоугольника 200 м кв.Длина больше ширины на 20 м.Найдите площадь.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
80+80+20+20=200его периметр, 20*80=160его площадь
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