Периметр прямоугольника 28см , а его диагональ 10 см. найдите стороны прямоугольник??...надо решить через систему уравнений...

Алгебра
Периметр прямоугольника 28см , а его диагональ 10 см. найдите стороны прямоугольник??...надо решить через систему уравнений...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
пусть стороны прямоугольника a и bпериметр 2(a+b)=28по теореме Пифагораa^(2)+b^(2)=100надо найти a*ba+b=14   a^+b^+2ab=1962ab=196-100=96ab=48так наверно)

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