Периметр прямоугольника 28см , а его диагональ 10 см. найдите стороны прямоугольник??...надо решить через систему уравнений...
Алгебра
Периметр прямоугольника 28см , а его диагональ 10 см. найдите стороны прямоугольник??...надо решить через систему уравнений...
Ответ(ы):
Гость:
пусть стороны прямоугольника a и bпериметр 2(a+b)=28по теореме Пифагораa^(2)+b^(2)=100надо найти a*ba+b=14 a^+b^+2ab=1962ab=196-100=96ab=48так наверно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из 2 городов расстояние между которыми 846 километров вышли Одновременно навстречу друг другу два поезда Один шел со скоростью 85 километров час др...
Английский язык
Past Simple Допишите вопросы. Neil : Did you stay at home last weekend? Karen: No, I didn't. I went to Brighton with my family Neil: _____...
Алгебра