Периметр прямоугольника 28см , а его диагональ 10 см. найдите стороны прямоугольник??...надо решить через систему уравнений...

Алгебра

Периметр прямоугольника 28см , а его диагональ 10 см. найдите стороны прямоугольник??...надо решить через систему уравнений...

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