Периметр прямоугольника 48 см. А его ширина 4 см. Найдите площадь прямоугольника. Реши эту задачу 2 способами. Уравнения: 600:(250:z)=120 800-x:4=560 Ребят помогите пожалуйста!!

Математика

Периметр прямоугольника 48 см. А его ширина 4 см. Найдите площадь прямоугольника. Реши эту задачу 2 способами. Уравнения: 600:(250:z)=120 800-x:4=560 Ребят помогите пожалуйста!!

Автор: Гость