Периметр прямоугольника 48 см. А его ширина 4 см. Найдите площадь прямоугольника. Реши эту задачу 2 способами. Уравнения: 600:(250:z)=120 800-x:4=560 Ребят помогите пожалуйста!!
Математика
Периметр прямоугольника 48 см. А его ширина 4 см. Найдите площадь прямоугольника. Реши эту задачу 2 способами. Уравнения: 600:(250:z)=120 800-x:4=560 Ребят помогите пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1способ 1)48:2=24 см сумма длин сторон 2)24-4=20 см длина прямоугольника 3)20*4=80 см.кв. площадь прямоугольника 2 способ (48:2-4)*4=80 см.кв. 600:(250:z)=120 120*(250:z)=600 250:z=5 5z=250 z=50 800-x:4=560 x:4=800-560 x=240*4 x=960
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