Периметр прямоугольника 60 см. Может ли длина одной из сторон этого прямоугольника быть равной 31 см? Объясни свой ответ.
Геометрия
Периметр прямоугольника 60 см. Может ли длина одной из сторон этого прямоугольника быть равной 31 см? Объясни свой ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что он не как не будет 31см потомучто это уже много для периметра!!!
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