Периметр прямоугольника равен 30 см . Найдите его стороны если известно что площад?? прямоугольника равна 56 см
Алгебра
Периметр прямоугольника равен 30 см . Найдите его стороны если известно что площад?? прямоугольника равна 56 см
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы вычеслить стороны у прямоугол ника,нужно: одна сторона будет 8см. др.7см ,вот и получится площадь=8•7=56см. периметр 2•(7+8)=30см.
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