Периметр прямоугольника равен 40 дм. Найдите площадь прямоугольника, если его длина в 3 раза больше ширины. Решить нужно уравнением

Математика

Периметр прямоугольника равен 40 дм. Найдите площадь прямоугольника, если его длина в 3 раза больше ширины. Решить нужно уравнением

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