Периметр прямоугольника равен 40 дм. Найдите площадь прямоугольника, если его длина в 3 раза больше ширины. Решить нужно уравнением
Математика
Периметр прямоугольника равен 40 дм. Найдите площадь прямоугольника, если его длина в 3 раза больше ширины. Решить нужно уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 : 2 = 20 (дм) - сумма длины и ширины Пусть ширина х см, тогда длина (3х) см. х + 3х = 20 4х = 20 х = 20 : 4 х = 5. Значит, ширина равна 5 см, а длина 15 см, тогда площадь равна 5 · 15 = 75 (см²)
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