Периметр прямоугольника равен 60 см.Ширина прямоугольника на 4 см меньше длина . Че??у равны длина и ширина прямоугольника.
Математика
Периметр прямоугольника равен 60 см.Ширина прямоугольника на 4 см меньше длина . Че??у равны длина и ширина прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 разделить на 2 = 30 а 30 делим на два = 15 15 -4 = 11 Ответ - длинна 15 а ширина 11
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