Периметр прямоугольника равен 72 см, а одна из его сторон в 3 раза больше другой. 1) ??айдите площадь. 2.Найдите периметр треугольника, построенного на стороне прямоугольника, все стороны равны.
Математика
Периметр прямоугольника равен 72 см, а одна из его сторон в 3 раза больше другой. 1) ??айдите площадь. 2.Найдите периметр треугольника, построенного на стороне прямоугольника, все стороны равны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72 делим на 2, получаем 36 - это сумма двух смежных сторон, одна из которых равна 9, а другая - 27. Площадь равна 27 * 9 = 243. Периметр треугольника: 9 * 3 = 27
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