Периметр прямоугольника равен 72 см, а одна из его сторон в 3 раза больше другой. 1) ??айдите площадь. 2.Найдите периметр треугольника, построенного на стороне прямоугольника, все стороны равны.

Математика

Периметр прямоугольника равен 72 см, а одна из его сторон в 3 раза больше другой. 1) ??айдите площадь. 2.Найдите периметр треугольника, построенного на стороне прямоугольника, все стороны равны.

Автор: Гость