Периметр прямоугольника равен Р дм. Длина данного прямоугольника равна а дм, а ширина на 2 дм меньше длины. Выберите формулы, которые выражают зависимость Р от а. ■ Р = (а + а - 2)*2 ■ Р = (2а - 2)*2 ■ Р = (а + а + 2)*2 ■ ...

Геометрия

Периметр прямоугольника равен Р дм. Длина данного прямоугольника равна а дм, а ширина на 2 дм меньше длины. Выберите формулы, которые выражают зависимость Р от а. ■ Р = (а + а - 2)*2 ■ Р = (2а - 2)*2 ■ Р = (а + а + 2)*2 ■ Р = 2*а + 4 ■ Р = 2*а - 2 ■ Р = 4*а - 4

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