Периметр прямоугольника равен Р дм. Длина данного прямоугольника равна а дм, а ширина на 2 дм меньше длины. Выберите формулы, которые выражают зависимость Р от а. ■ Р = (а + а - 2)*2 ■ Р = (2а - 2)*2 ■ Р = (а + а + 2)*2 ■ ...
Геометрия
Периметр прямоугольника равен Р дм. Длина данного прямоугольника равна а дм, а ширина на 2 дм меньше длины. Выберите формулы, которые выражают зависимость Р от а. ■ Р = (а + а - 2)*2 ■ Р = (2а - 2)*2 ■ Р = (а + а + 2)*2 ■ Р = 2*а + 4 ■ Р = 2*а - 2 ■ Р = 4*а - 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоугольника находится по формуле: P=2*(a+b) b=a-2 - по условию Следовательно P=2*(a+a-2)=2(2a-2)=4a-4
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