Периметр прямоугольника со сторонами 2 см и 8 см равен периметру квадрата со сторо??ой 4 см. скажите пожалуйста это верно или нет? с:

Математика

Периметр прямоугольника со сторонами 2 см и 8 см равен периметру квадрата со сторо??ой 4 см. скажите пожалуйста это верно или нет? с:

Автор: Гость