Периметр прямоугольника со сторонами 2 см и 8 см равен периметру квадрата со сторо??ой 4 см. скажите пожалуйста это верно или нет? с:
Математика
Периметр прямоугольника со сторонами 2 см и 8 см равен периметру квадрата со сторо??ой 4 см. скажите пожалуйста это верно или нет? с:
Ответ(ы):
Гость:
Р прямоугольника ( 2+ 8 ) х 2 = 20 см. 20 : 4 = 5 см. такой должна быть длина стороны квадрата.
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