периметр прямоугольника 150 дм.Длина его больше ширины на 150 см.Вычисли длины сторон

периметр прямоугольника 150 дм.Длина его больше ширины на 150 см.Вычисли длины сторон

Ответ(ы):

Ответил Гость:
длина будет равна 450 см
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