Периметр прямоугольника 6 дециметров 8 сантиметров одна из его сторон на 1 дециметр 5 сантиметра короче второй найди площадь.

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Периметр прямоугольника 6 дециметров 8 сантиметров одна из его сторон на 1 дециметр 5 сантиметра короче второй найди площадь.

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