Периметр прямоугольника равен 12,4 см,одна из его сторон на 3,8 см меньше другой .Найдите площадь прямоугольника. Задачу нужно решить уравнением!
Периметр прямоугольника равен 12,4 см,одна из его сторон на 3,8 см меньше другой .Найдите площадь прямоугольника. Задачу нужно решить уравнением!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть ширина=х, тогда длина=(х+3.8). Р=(а+б)*2. Составим уравнение и решим его. ((3.8+х)+х)*2=12.4 (3.8+х+х)*2=12.4 (3.8+2х)*2=12.4 7.6+4х=12.4 4х=12.4-7.6 4х=4.8 х=4.8:4 х=1.2 (см) -это ширина Длина=1.2+3.8=5 Площадь=а*б=1.2*5=6