Периметр прямоугольника равен 22 см, а одна из его сторон равна 7 см.а) Найдите вторую сторону прямоугольника. б) Постройте этот прямоугольник Периметр прямоугольника равен 20 см, а одна из его сторон равна 6 см. а) Найдите вторую сторону прямоугольника. б) Посторйте этот прямоугольник. Помогите пожалуйста послезавтра мне в школу!