Периметр прямоугольника равен 22 см, а одна из его сторон равна 7 см.а) Найдите вторую сторону прямоугольника. б) Постройте этот прямоугольник Периметр прямоугольника равен 20 см, а одна из его сторон равна 6...
Периметр прямоугольника равен 22 см, а одна из его сторон равна 7 см.а) Найдите вторую сторону прямоугольника. б) Постройте этот прямоугольник Периметр прямоугольника равен 20 см, а одна из его сторон равна 6 см. а) Найдите вторую сторону прямоугольника. б) Посторйте этот прямоугольник. Помогите пожалуйста послезавтра мне в школу!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
P=a+b+a+b=2*(a+b), a=x, b=7 2*(x+7)=22 2x+14=22 2x=22-14 2x=8 X=8:2 X=4 Вторая сторона 4 см Вторя задача решается так же