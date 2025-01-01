Периметр прямоугольника равен 8 дм 4 см , одна из его сторон в 5 раз меньше соседней стороны. найдите площадь прямоугольника. N2 Найдите площадь квадрата периметр которог о равен 180 см .

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Периметр прямоугольника равен 8 дм 4 см , одна из его сторон в 5 раз меньше соседней стороны. найдите площадь прямоугольника. N2 Найдите площадь квадрата периметр которог о равен 180 см .

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