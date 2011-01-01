Периметр прямоугольной трапеции, описанной около окружности, равен 100. Ее большая боковая сторона равна 45. Найдите радиус окружности.
Периметр прямоугольной трапеции, описанной около окружности, равен 100. Ее большая боковая сторона равна 45. Найдите радиус окружности.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Теорема Окружность можно вписать в четырёхугольник,если суммы противоположных сторон равны. Поэтому 1)1002=50(сумма оснований равна сумме боковых сторон) Боковая сторона прямоуг.трапеции есть высота,а половина высоты является радиусом вписанной в трапецию окружности. Поэтому 2)52=2,5 Ответ:2,5