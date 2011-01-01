Периметр прямоугольной трапеции, описанной около окружности, равен 100. Ее большая боковая сторона равна 45. Найдите радиус окружности.

Теорема Окружность можно вписать в четырёхугольник,если суммы противоположных сторон равны. Поэтому 1)1002=50(сумма оснований равна сумме боковых сторон) Боковая сторона прямоуг.трапеции есть высота,а половина высоты является радиусом вписанной в трапецию окружности. Поэтому 2)52=2,5 Ответ:2,5