Периметр равнобедренного треугольника 20 см. Основание треугольника на 4 см меньше его боковой стороны. Найдите основание и боковую сторону треугольника

Алгебра
Периметр равнобедренного треугольника 20 см. Основание треугольника на 4 см меньше его боковой стороны. Найдите основание и боковую сторону треугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Давайте составим уравнение. Пусть основание будет х(см), тогда боковые стороны - х+4 (см). х+х+4+х+4=20 3х=12 х=4 Основание - 4 см, а боковые стороны по 8 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите с номером 4
Ответить
Математика
25 метров провода разрезали на куски по 3 метра. сколько вышла таких кусков?сколько метров провода осталось?
Ответить
Русский язык
Помогите составить 10 слов с буквами о и е после шипящих в суффиксе и корне
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ!!!! ПЛИЗ ДАЮ 30 БАЛОВ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Садовник рассчитывал за 3/6 ч приго??овить раствор и за 2 3/5 ч опрыснуть этим раствор...
Ответить
Математика
За 28 дней завод изготовил 1260 стиральных машин, выпуская каждый день поровну. Сколько стиральных машин изготовят за 45 дней при той же производит...
Ответить