Периметр равнобедренного треугольника 20 см. Основание треугольника на 4 см меньше его боковой стороны. Найдите основание и боковую сторону треугольника

Алгебра

Периметр равнобедренного треугольника 20 см. Основание треугольника на 4 см меньше его боковой стороны. Найдите основание и боковую сторону треугольника

Автор: Гость