Периметр равнобедренного треугольника 20 см. Основание треугольника на 4 см меньше его боковой стороны. Найдите основание и боковую сторону треугольника
Алгебра
Периметр равнобедренного треугольника 20 см. Основание треугольника на 4 см меньше его боковой стороны. Найдите основание и боковую сторону треугольника
Ответ(ы):
Гость:
1) Давайте составим уравнение. Пусть основание будет х(см), тогда боковые стороны - х+4 (см). х+х+4+х+4=20 3х=12 х=4 Основание - 4 см, а боковые стороны по 8 см.
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