Периметр равнобедренного треугольника АВС с основанием АС равен 15 см. Найдите: а) ??С, если АВ = 4 см; б) АВ, если АС = 3 см.

Гость: Гость:

А) Если боковая сторона равна 4, то и вторая боковая сторона равна 4 (св-ва р/б треуг.)а Р=а+в+с => АС=15-4-4=7см. б)Т.к боковые стороны в р/б треугольнике равны (св-ва р/б треуг.) , то 2АВ=15-АС=15-3=12, а раз боковые стороны равны, то АВ=12/2=6см