Периметр равнобедренного треугольника равен 25 см. найдите длины сторон треугольника, если его боковая сторона на 5см больше основания

Алгебра
Периметр равнобедренного треугольника равен 25 см. найдите длины сторон треугольника, если его боковая сторона на 5см больше основания
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х см - основание, тогда х+5 см - его боковые стороны. Периметр 25 см, составим уравнение: 2(x+5)+x=25 2x+10+x=25 3х=25-10 3x=15 x=5  Основание 5 см, тогда боковые стороны по 5+5=10 см Ответ: 5 см, 10 см, 10 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1/3x=-6 помогите пожалуйста))))
Ответить
Математика
275 пожалуйста.Кто зделает буду благодарна.
Ответить
Қазақ тiлi
"Полотенца " надо соченить предложение на казахском языке
Ответить
Математика
SOS!!!!!!!!!Срочно помогите решить задачу по геометрии за 11 класс.С решение и пояснением. Конус получен вращением треугольного треугольника с ка...
Ответить
Физика
Первый универсальный тепловой двигатель изобрел российский инженер И.И.Ползунов какие преврашения энергии происходит в этом двигателе
Ответить