Периметр равнобедренного треугольника равен 25 см. найдите длины сторон треугольника, если его боковая сторона на 5см больше основания
Алгебра
Периметр равнобедренного треугольника равен 25 см. найдите длины сторон треугольника, если его боковая сторона на 5см больше основания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х см - основание, тогда х+5 см - его боковые стороны. Периметр 25 см, составим уравнение: 2(x+5)+x=25 2x+10+x=25 3х=25-10 3x=15 x=5 Основание 5 см, тогда боковые стороны по 5+5=10 см Ответ: 5 см, 10 см, 10 см
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