Периметр равнобедренного треугольника равен 25 см. найдите длины сторон треугольника, если его боковая сторона на 5см больше основания

Алгебра

Периметр равнобедренного треугольника равен 25 см. найдите длины сторон треугольника, если его боковая сторона на 5см больше основания

Автор: Гость