Периметр равнобедренной трапеции равен 24 см. Большее основание в 3 раза больше меньшего основания. Боковая сторона на 9 см больше, чем меньшее основание. Вычисли длины сторон трапеции. Боковая сторона равна см. Большее ...

Математика

Периметр равнобедренной трапеции равен 24 см. Большее основание в 3 раза больше меньшего основания. Боковая сторона на 9 см больше, чем меньшее основание. Вычисли длины сторон трапеции. Боковая сторона равна см. Большее основание равно см. Меньшее основание равно см.

Автор: Гость