Периметр равнобедренной трапеции равен 24 см. Большее основание в 3 раза больше меньшего основания. Боковая сторона на 9 см больше, чем меньшее основание. Вычисли длины сторон трапеции. Боковая сторона равна см. Большее ...

Математика
Периметр равнобедренной трапеции равен 24 см. Большее основание в 3 раза больше меньшего основания. Боковая сторона на 9 см больше, чем меньшее основание. Вычисли длины сторон трапеции. Боковая сторона равна см. Большее основание равно см. Меньшее основание равно см.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боковая сторона - 10 см. Меньшее основание - 1 см. Большее основание - 3 см.
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