Периметр равнобедренной трапеции равен 60 см. Большее основание в 2 раза больше меньшего основания. Боковая сторона на 3 см больше, чем меньшее основание. Вычисли длины сторон трапеции.

Геометрия

Периметр равнобедренной трапеции равен 60 см. Большее основание в 2 раза больше меньшего основания. Боковая сторона на 3 см больше, чем меньшее основание. Вычисли длины сторон трапеции.

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