Периметр равнобедренной трапеции равен 60 см. Большее основание в 2 раза больше меньшего основания. Боковая сторона на 3 см больше, чем меньшее основание. Вычисли длины сторон трапеции.
Геометрия
Периметр равнобедренной трапеции равен 60 см. Большее основание в 2 раза больше меньшего основания. Боковая сторона на 3 см больше, чем меньшее основание. Вычисли длины сторон трапеции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+х+х+3+х=60 5х+3=60 5х=57 х=57:5 х=11,4
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