Периметр треугольника 21 см. Найдите длину третьей стороны этого треугольника,есл?? длины двух сторон 7 см и 8 см.
Математика
Периметр треугольника 21 см. Найдите длину третьей стороны этого треугольника,есл?? длины двух сторон 7 см и 8 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7+8=15 см-длина двух сторон 2)21-15=6 см-длина третьей стороны. ответ:6 см-длина третьей стороны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поможіть АЛЕ ТІЛЬКИ ОБЕРНЕНУ)Наголошую ОБЕРНЕНУ СКЛАСТИ ПОТРІБНО!!!!!!!!!!!!!Скласти ??а розв'язати обернену задачу..На пляжі шукали поживу 32 голу...
Английский язык
Русский язык
Выделите в тексте глаголы, укажите их залог. Отметьте глаголы, не имеющие залоговых значений. Свои наблюдения аргументируйте. Идешь по лесной...