Периметр треугольника 21 см. Найдите длину третьей стороны этого треугольника,есл?? длины двух сторон 7 см и 8 см.

Математика
Периметр треугольника 21 см. Найдите длину третьей стороны этого треугольника,есл?? длины двух сторон 7 см и 8 см.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7+8=15 см-длина двух сторон 2)21-15=6 см-длина третьей стороны. ответ:6 см-длина третьей стороны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поможіть АЛЕ ТІЛЬКИ ОБЕРНЕНУ)Наголошую ОБЕРНЕНУ СКЛАСТИ ПОТРІБНО!!!!!!!!!!!!!Скласти ??а розв'язати обернену задачу..На пляжі шукали поживу 32 голу...
Ответить
Английский язык
2 пердложения словом spent
Ответить
Русский язык
Выделите в тексте глаголы, укажите их залог. Отметьте глаголы, не имеющие залоговых значений. Свои наблюдения аргументируйте. Идешь по лесной...
Ответить
Литература
Напишіть будь ласка тему поеми Тараса Шевченка Іван Підкова
Ответить
Математика
270/1*5/8= 270/1*5/18= 234/1*7/18= 234/1*4/10=
Ответить