Периметр треугольника 21 см. Найдите длину третьей стороны этого треугольника,есл?? длины двух сторон 7 см и 8 см.

Математика

Периметр треугольника 21 см. Найдите длину третьей стороны этого треугольника,есл?? длины двух сторон 7 см и 8 см.

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