Периметр треугольника АВС равен 17\20 м. Сторона Ав равна 17\50 м, а сторона ВС на 9\50 м к??роче чем АВ.Найдите длину стороны АС .С РЕШЕНИЕМ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика

Периметр треугольника АВС равен 17\20 м. Сторона Ав равна 17\50 м, а сторона ВС на 9\50 м к??роче чем АВ.Найдите длину стороны АС .С РЕШЕНИЕМ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!

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