Периметр треугольника АВС равен 17\20 м. Сторона Ав равна 17\50 м, а сторона ВС на 9\50 м к??роче чем АВ.Найдите длину стороны АС .С РЕШЕНИЕМ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика
Периметр треугольника АВС равен 17\20 м. Сторона Ав равна 17\50 м, а сторона ВС на 9\50 м к??роче чем АВ.Найдите длину стороны АС .С РЕШЕНИЕМ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17/50-9/50=8/50 м сторона ВС 17/50+8/50=25/50=1/2 м сумма сторон АВ и ВС 17/20-10/20=7/20 м сторона АС
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