Периметр треугольника равен 24 метра Вычислите периметр треугольника образованного средними линиями данного треугольника

Геометрия
Периметр треугольника равен 24 метра Вычислите периметр треугольника образованного средними линиями данного треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24×3=72(см.) Р=72 Ответ: Р=72см.
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