Периметр треугольника равен 28 см,а одна из его сторон-10 см.Найдите длины двух друг??х сторон,если их разность равна 2 см.

Геометрия
Периметр треугольника равен 28 см,а одна из его сторон-10 см.Найдите длины двух друг??х сторон,если их разность равна 2 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10 см -  первая сторона х см - вторая сторона   (х-2) см  - третья сторона  Периметр: 10+ х + (х-2) = 28 10+2х-2=28 8+2х=28 2х=28-8 х=20/2 = 10 см - вторая сторона 10-2=8 см  - третья сторона или система : х- вторая сторона , у - третья сторона { х-у=2 {10+х+у=28 {х=2+у {x+y=28-10   Подставим во второе уравнение: (2+у)+у=18 2у=18-2 у= 16/2 = 8 см   - третья сторона  х= 8+2 =10 см  - вторая сторона Ответ:  10 см  вторая сторона ,  8 см - третья . Треугольник   равнобедренный!
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