Периметр треугольника равен 28 см,а одна из его сторон-10 см.Найдите длины двух друг??х сторон,если их разность равна 2 см.
Геометрия
Периметр треугольника равен 28 см,а одна из его сторон-10 см.Найдите длины двух друг??х сторон,если их разность равна 2 см.
Ответ(ы):
Гость:
10 см - первая сторона х см - вторая сторона (х-2) см - третья сторона Периметр: 10+ х + (х-2) = 28 10+2х-2=28 8+2х=28 2х=28-8 х=20/2 = 10 см - вторая сторона 10-2=8 см - третья сторона или система : х- вторая сторона , у - третья сторона { х-у=2 {10+х+у=28 {х=2+у {x+y=28-10 Подставим во второе уравнение: (2+у)+у=18 2у=18-2 у= 16/2 = 8 см - третья сторона х= 8+2 =10 см - вторая сторона Ответ: 10 см вторая сторона , 8 см - третья . Треугольник равнобедренный!
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