Периметр треугольника равен 28 см,а одна из его сторон-10 см.Найдите длины двух друг??х сторон,если их разность равна 2 см.

Геометрия

Периметр треугольника равен 28 см,а одна из его сторон-10 см.Найдите длины двух друг??х сторон,если их разность равна 2 см.

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