Периметр треугольника равен 20,4 см . найдите длины сторон треугольника если известно что одна сторона на 0,4 см больше другой стороны и на 0,4 см меньше третьей

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Периметр треугольника равен 20,4 см . найдите длины сторон треугольника если известно что одна сторона на 0,4 см больше другой стороны и на 0,4 см меньше третьей

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