Периметр треугольника равен 20,4 см . найдите длины сторон треугольника если известно что одна сторона на 0,4 см больше другой стороны и на 0,4 см меньше третьей
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Периметр треугольника равен 20,4 см . найдите длины сторон треугольника если известно что одна сторона на 0,4 см больше другой стороны и на 0,4 см меньше третьей
Ответ(ы):
Гость:
Х -одна из сторон х+0,4 2 сторона х-0,4 3 сторона х+х+0,4+х-0,4=20,4 3х=20,4 х=6,8 (см)- перая сторона 6,8+0,4=7,2(см) -вторая сторона 6,8-0,4=6,4(см) -третья сторона
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