Периметр трикутника дорівнює 166 см.Одна з його сторін у 5 разів більша ща другу,яка на 68 см менша від третьої.Обчисліть довжини трикутника.Будь ласка допоможіть,потрібна термінова допомога.Вирішити задачу за допомогою рівнянн...

Алгебра

Периметр трикутника дорівнює 166 см.Одна з його сторін у 5 разів більша ща другу,яка на 68 см менша від третьої.Обчисліть довжини трикутника.Будь ласка допоможіть,потрібна термінова допомога.Вирішити задачу за допомогою рівняння. даю 15 балів

Автор: Гость