Периметр трикутника дорівнює 166 см.Одна з його сторін у 5 разів більша ща другу,яка на 68 см менша від третьої.Обчисліть довжини трикутника.Будь ласка допоможіть,потрібна термінова допомога.Вирішити задачу за допомогою рівнянн...
Алгебра
Периметр трикутника дорівнює 166 см.Одна з його сторін у 5 разів більша ща другу,яка на 68 см менша від третьої.Обчисліть довжини трикутника.Будь ласка допоможіть,потрібна термінова допомога.Вирішити задачу за допомогою рівняння. даю 15 балів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 сторона-х 1 сторона-5х 3 сторона-х+68 х+5х+х+68=166 7х=98 х=98/7 х=14 (см) Перша сторона - 5*14=70 (см) Друга сторона - 14 (см) Третя сторона - 14+68= 82 (см)
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