Периметр трикутника з сторонами a b c дорівнює 15.знайти довжини його сторін якщо відомо що вони цілі числа і c-b=b-agt;0
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Периметр трикутника з сторонами a b c дорівнює 15.знайти довжини його сторін якщо відомо що вони цілі числа і c-b=b-agt;0
Ответ(ы):
Гость:
Не каждому дано увидеть завтрашний день
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