Периметры подобных треугольников относятся как 2:3, сумма их площадей равна 260 см к??адратных.Найти площадь каждого треугольника.
Геометрия
Периметры подобных треугольников относятся как 2:3, сумма их площадей равна 260 см к??адратных.Найти площадь каждого треугольника.
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