Период электромагнитных колебаний в колебательном контуре состовляет 0,05с емкость конденсатора 2мф какрва индуктивночть катушки колебательного контура
Физика
Период электромагнитных колебаний в колебательном контуре состовляет 0,05с емкость конденсатора 2мф какрва индуктивночть катушки колебательного контура
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=2π√(LC) ⇒ T²=4π²L/C ⇒ L=T²·C/4π²=25·10⁻⁴·2·10⁻³/39,48 =1,27·10⁻⁷Гн.
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