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Период функции tgx*ctgx и её график
Период функции tgx*ctgx и её график
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Поскольку tgx*ctgx=1, то y=1 - функция непериодическая, графиком является прямая линия параллельная оси Х и проходящая через точку y=1
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