Период колебаний пружинного маятника 0,25 с. Чему равна жесткость пружины, если мас??а груза 200 г? Помогите!!!!!!!!

Физика
Период колебаний пружинного маятника 0,25 с. Чему равна жесткость пружины, если мас??а груза 200 г? Помогите!!!!!!!!
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