Период колебаний зарядов в антенне, излучающей радиоволны, равен 10 в -7с степени. Определите частоту этих радиоволн.

Физика
Период колебаний зарядов в антенне, излучающей радиоволны, равен 10 в -7с степени. Определите частоту этих радиоволн.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
γ=1/Т=10⁷Гц-период -величина оборатная частоте
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