Период колебаний зарядов в антенне, излучающей радиоволны, равен 10 в -7с степени. Определите частоту этих радиоволн.

Физика

Период колебаний зарядов в антенне, излучающей радиоволны, равен 10 в -7с степени. Определите частоту этих радиоволн.

Автор: Гость