Перпендикулярні прямі АВ і СD перетинаються в точці О.Промінь ОЕ проходить між променями ОА і ОD,а промінь ОF проходить між променями ОB i OC.кут ЕОВ 160 градусів кут EOF 140 градусів знайдіть кут COF
Геометрия
Перпендикулярні прямі АВ і СD перетинаються в точці О.Промінь ОЕ проходить між променями ОА і ОD,а промінь ОF проходить між променями ОB i OC.кут ЕОВ 160 градусів кут EOF 140 градусів знайдіть кут COF
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