Перпендикуляры, опущенные из точки пересечения диагоналей прямоугольника на его стороны, равны 3см и 7см. Найдите периметр прямоугольника.

Математика
Перпендикуляры, опущенные из точки пересечения диагоналей прямоугольника на его стороны, равны 3см и 7см. Найдите периметр прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прямоугольнике ABCD  AC и BD - диагонали OE - перпендикуляр, опущенный из точки О (точка пересечения диагоналей) на сторону AD, OE=3 см OF - перпендикуляр, опущенный из точки О (точка пересечения диагоналей) на сторону DC, DC=7 см ОЕ=DF=CF=3 см, CD=CF+DF=3+3=6 см OF=ED=AE=7 см, AD=AE+ED=7+7=14 см периметр ABCD равен (AD+CD)*2=(6+14)*2=40(см) ________ Нажми поблагодарить, пожалуйста :з
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