Перша бригада працювала на оранці поля 15 год, після чого до неї приєдналася друга бригада. Через 3 год спільної роботи вони закінчили оранку. За скільки годин може зорати це поле друга, працючи самостійнр, якщо їй д...
Перша бригада працювала на оранці поля 15 год, після чого до неї приєдналася друга бригада. Через 3 год спільної роботи вони закінчили оранку. За скільки годин може зорати це поле друга, працючи самостійнр, якщо їй для цього потрібно на 12 год менше?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть вся работа 1. Тогда: 1/х - производительность 1-ой бригады 1/(х-12) - производительность 2-ой бригады Получаем: Находим дискриминант: D=b-4ac=33-4*216=225 Корни: x,=(-b±√D)/2a=(33±25)/2 x=24 x=9 - не подходит, т.к. вторая бригада на 12 ч быстрее вспашет поле. Получаем: x=24 - время требуемое для вспашки поля 1-ой бригадой х-12=24-12=12 - время требуемое для вспашки поля 2-ой бригадой Ответ: 12 ч