Перша бригада працювала на оранці поля 15 год, після чого до неї приєдналася друга бригада. Через 3 год спільної роботи вони закінчили оранку. За скільки годин може зорати це поле друга, працючи самостійнр, якщо їй д...

Перша бригада працювала на оранці поля 15 год, після чого до неї приєдналася друга бригада. Через 3 год спільної роботи вони закінчили оранку. За скільки годин може зорати це поле друга, працючи самостійнр, якщо їй для цього потрібно на 12 год менше?